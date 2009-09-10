Голубиная почта оказалась быстрее интернета в ЮАР

Южноафриканская IT-компания доказала, что голубиная почта работает значительно быстрее, чем ведущий интернет-провайдер ЮАР, передает в среду агентство Reuters.

Unlimited IT отправила 11-месячного голубя Уинстона из своего офиса в городе Питермарицбург (Pietermaritzburg) в отделение, расположенное в Дурбане на юго-восточном побережье страны. 80-километровый перелет занял 1 час и 8 минут, а с учетом загрузки информации вся передача данных была завершена примерно за 2 часа и 6 минут.

За время, которое потребовалось для отправки информации с помощью Уинстона, по интернет-каналам ведущего провайдера Telkom прошло всего 4 процента того же объема данных.

Как объяснили в Unlimited IT, они устроили акцию в знак протеста против медленного интернета. У компании 11 офисов по работе с клиентами по всей стране, и быстрая передача информации им необходима.

Интернет в ЮАР дорог и работает медленно из-за недостаточной пропускной способности каналов связи, поясняет агентство. Ожидается, что с введением в строй оптоволоконного кабеля длиной 17 тысяч километров, который свяжет южную и восточную Африку с другими сетями, положение улучшится. Это, в частности, необходимо в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в ЮАР в июне-июле 2010 года.

Лента.ру