Гигантский окунь сам прыгнул в руки рыбаку

Счастливчик заявил, что увлекается рыбалкой, но за тысячу часов, проведенных за удочкой, ему не удавалось выловить настолько крупную рыбу.

Новозеландский серфер-рыболов Джейсон Гроукотт поймал 11-килограммового окуня голыми руками.

Он заметил плавник, когда плыл на доске для серфинга: неподалеку барахтался крупный окунь. На его брюхе были следы акульих зубов, передает Stuff.co.nz.

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Тогда серфер направился к рыбе, но окунь сам запрыгнул к нему на доску, затем Гроукотт примотал его веревкой. Оказалось, что его трофей весит 11 кг.

"По сути дела, я выиграл лотерею. Не думаю, что такое когда-нибудь повторится со мной в этой жизни", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 28-летний британец решил отпраздновать удачный улов и поцеловал 14-сантиметровую морскую камбалу, однако в этот момент рыба выскользнула у него из рук и буквально запрыгнула в рот мужчины.