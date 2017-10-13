Морская рыба прыгнула в горло поцеловавшему ее рыбаку

28-летний британец решил отпраздновать удачный улов и поцеловал 14-сантиметровую морскую камбалу, однако в этот момент рыба выскользнула у него из рук и буквально запрыгнула в рот мужчины, рассказал его приятель, пише Русская служба ВВС.

Мужчина, имя которого неизвестно, перестал дышать и пережил остановку сердца прямо на пирсе морского курорта Боскомб, в пригороде британского города Борнмут.

Работникам скорой помощи удалось в машине скорой вытащить рыбу из горла пострадавшего с помощью щипцов.

Медбрат Мэтт Харрисон сообщил: "Нам надо было как можно скорее извлечь рыбину из пациента, иначе он бы просто не доехал до больницы".

"Я прекрасно понимал, что у меня был единственный шанс сделать это правильно - если бы я выпустил из рук щипцы, или рыбина соскользнула бы в сторону и ушла из поля зрения, или от нее оторвался бы кусок, мы бы ничего не смогли сделать, чтобы освободить дыхательные пути".

По словам медработника, рыбьи зубцы и жабры застряли в горле у потерпевшего, однако в конечном итоге их тоже удалось извлечь.

Это был самый необычный случай за всю его врачебную практику, добавил медик.

Члены местного морского клуба Boscombe Pier Sea Anglers пытались делать искусственное дыхание пострадавшему до приезда скорой помощи.

Представитель сообщества Иэн Кови сообщил: "Он целовал рыбу, и в это время она прыгнула ему в горло. Это местная традиция - целовать первую пойманную рыбу".

Читайте такжеВ фотосессиях не участвует: гигантский карп сбежал от рыбака (видео)

Работникам скорой помощи удалось восстановить сердцебиение рыбака на пирсе в течение трех минут.

Спасший жизнь рыбака Мэтт Харисон добавил: "Мы очень рады, что у пациента не было побочных эффектов в связи с остановкой сердечной деятельности, что могло легко привести к трагическим и необратимым последствиям".