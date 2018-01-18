Шумная вечеринка с бросанием снежков в полицейских обошлась 21-летнему норвежцу тюремным сроком

В норвежском Бергене 21-летнего мужчину, который забросал снежками и кусал полицейских, приговорили к 30-дневному тюремному сроку, сообщает телеканал NRK.

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В апреле 2017 года полицейские прибыли на вызов в дом, где по сообщениям соседей, проходила очень шумная вечеринка. Правоохранители попросили тусовщиков выйти из дома, но они начали бросать в полицейских камни, цветочные горшки и снежки, передает "Газета.Ru".

«Насилие в отношении должностных лиц является серьезным преступлением. В менее серьезных случаях можно выписать штраф, но в этом случае с этим надо было покончить», - заявил прокурор, согласно материалам судебного дела.

Всего на вечеринке арестовали семь человек. Один из них был обвинен в применении насилия в отношении полицейского, так как пытался покусать стражей порядка при задержании. Его приговорили к 30 дням тюрьмы.