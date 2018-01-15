"Я ваш безнал и нал в глаза не видел": блогер спел песню о Гройсмане, который считает проблему коррупции "преувеличением" (видео)

Известный блогер Богдан Процишин спел о словах премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который считает, что проблема коррупции в Украине "преувеличена". Блогер перепел песню из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера", которая называется "Констанция". Видео размещено на YouTube "Процишин Офіційний".

"Владимир Гройсман считает, что проблема коррупции в Украине преувеличено. Мы считаем, что Гройсман преувеличивает преувеличение проблемы. Вы, в свою очередь, можете считать преувеличением преувеличение преувеличиваемой проблемы", - говорится в подписи к видео на странице "Процишин офіційний" в Facebook.

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Как сообщали СМИ, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что проблема коррупции в Украине преувеличена и используется врагами для дестабилизации государства.

Ранее блогер спел песню о Саакашвили на крыше дома.