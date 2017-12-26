В Донецке открылся ресторан "Сепар" (фото)

В центре неподконтрольного украинским властям Донецка открылся ресторан "Сепар". Об этом рассказали жители города.

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Заведение находится на бульваре Пушкина. Рядом с названием на вывеске изображен мультипликационный герой Чебурашка, одетый в военную форму. Окна ресторана заложены импровизированными мешками с песком, передают "Новости Донбасса".

"Вас ждет вкусная русская кухня, авторские песни донецких и российских исполнителей, эксклюзивные интервью с легендарными командирами, а также лучшие военные традиции и много других сюрпризов", – говорится на странице ресторана ВКонтакте.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты показали предновогодний оккупированный Донецк, в котором на вывесках намекают на любовь к России, а иллюминация города очень унылая.