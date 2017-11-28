В США заключенный сбежал из тюрьмы и застрял в мусоре

05:03, 28 ноября 2017
Курьёзы
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Мужчина попал в пресс для уплотнения отходов и не смог выбраться оттуда самостоятельно.

Вызволенного мужчину отправили в больницу / фото CBS NEWS

В американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания, заключенный попытался сбежать из тюрьмы, но застрял в мусорной машине. Об этом сообщает Associated Press.

Беглец спрятался в мусорном баке, который стоял возле исправительного учреждения. Около 05:30 утра к тюрьме подъехал мусоровоз и вывалил содержимое бака в кузов. Мужчина попал в пресс для уплотнения отходов и не смог выбраться оттуда самостоятельно.

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Пожарным понадобилось два часа для того, чтобы вытащить из машины мешки с мусором, а затем извлечь застрявшего заключенного. Вызволенного мужчину отправили в больницу. Его состояние не уточняется, однако известно, что он шевелился, когда его несли к машине скорой помощи

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Теги: #заключенный застрял в мусоре#побег в США