В сети высмеяли очередной перл Захарченко о "технологиях инопланетян"

Пользователи социальных сетей подняли на смех заявление о том, что «ДНР» располагает секретными инопланетными технологиями, как сообщает Politeka.

В сатирическом паблике на Facebook «Роисcя 24» появился принтскрин новости российского пропагандистского телеканала «Звезда».

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В сообщении главарь «ДНР» Александр Захарченко утверждает, что в 2014 году встречался с инопланетянами и получил их технологии. Якобы с их помощью «ДНР» и воюет с Украиной».

«Дни киевской хунты сочтены. Счет фактически уже идет на минуты», — иронически комментирует «угрозу» главаря «ДНР» паблик.

В частности пользователи вспомнили, что оружие инопланетян поступают «через поставщика» из Рейкьявика, напоминая о другой глупости боевика. Он сообщил, что его бабушка прошла концлагерь Рейкьявик.