Литовские футболисты продолжили комбинировать с корчившимся от боли партнером по команде (видео)

Футболисты литовского клуба «Жальгирис» в матче чемпионата страны против «Судувы» попытались задействовать в своих комбинациях партнера, который лежал на газоне и корчился от боли. Видео эпизода появилось на YouTube.

Читайте такжеВратарь немецкого клуба пнул невидимый мяч (видео)

24-летний защитник Мамаду Мбоджу получил повреждение и лег на газон. Несмотря на это, футболисты продолжили игру, а одноклубники Мбоджу дважды пнули в него мяч.

Матч завершился поражением «Жальгириса» со счетом 0:3.