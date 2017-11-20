Литовские футболисты продолжили комбинировать с корчившимся от боли партнером по команде (видео)
10:05, 20 ноября 2017Курьёзы
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Футболисты продолжили игру, а его одноклубники дважды пнули в него мяч.
24-летний защитник Мамаду Мбоджу получил повреждение и лег на газон / скриншот
Футболисты литовского клуба «Жальгирис» в матче чемпионата страны против «Судувы» попытались задействовать в своих комбинациях партнера, который лежал на газоне и корчился от боли. Видео эпизода появилось на YouTube.
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24-летний защитник Мамаду Мбоджу получил повреждение и лег на газон. Несмотря на это, футболисты продолжили игру, а одноклубники Мбоджу дважды пнули в него мяч.
Матч завершился поражением «Жальгириса» со счетом 0:3.
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