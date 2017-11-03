Горе-вор провисел семь часов в окне для вытяжки (фото)

Полиция британского города Хандсворт опубликовала фотографию вора, который пытался залезть в пиццерию DFC Chicken.

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В 2 часа ночи мужчина попытался проникнуть в заведение через пустое окно для вытяжки, но застрял надолго, передает Вirminghammail.

Только спустя 2 часа мужчину, звавшего на помощь, заметил случайный прохожий и вызвал полицию. Но правоохранителям понадобилось еще 5 часов, чтобы извлечь злоумышленника.

Как сообщал УНИАН, во Львове в июне этого года вор-неудачник застрял в вентиляционном окне при попытке сбежать.