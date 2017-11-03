Горе-вор провисел семь часов в окне для вытяжки (фото)
14:03, 03 ноября 2017Курьёзы
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Вор вынужден был позвать на помощь, поскольку застряг.
Горе-вор попал в полицию / фото birminghammail.co.uk
Полиция британского города Хандсворт опубликовала фотографию вора, который пытался залезть в пиццерию DFC Chicken.
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В 2 часа ночи мужчина попытался проникнуть в заведение через пустое окно для вытяжки, но застрял надолго, передает Вirminghammail.
Только спустя 2 часа мужчину, звавшего на помощь, заметил случайный прохожий и вызвал полицию. Но правоохранителям понадобилось еще 5 часов, чтобы извлечь злоумышленника.
Как сообщал УНИАН, во Львове в июне этого года вор-неудачник застрял в вентиляционном окне при попытке сбежать.
#dontgetstuck if your trying to break in. 5 hours later shouting help #triptocustody by all means pic.twitter.com/EzBvfyPM5b— ResponseWMP1 (@ResponseWMP1) November 2, 2017
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