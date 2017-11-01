На стиле: Трюдо пришел на встречу с Гройсманом в ярких носках (фото, видео)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пришел на встречу с главой Кабмина Украины Владимиром Гройсманом в цветных носках. Фото со встречи глава украинского правительства опубликовал на своей странице в Facebook.

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Кроме того, канадский премьер встретил Хэллоуин в образе легенды комиксов - журналиста Кларка Кента. Трюдо в роль вживался постепенно - на встрече с украинским коллегой Владимиром Гройсманом уже был с зализанными волосами, а под белой рубашкой журналисты разглядели голубое трико.

Уже после встречи Трюдо дополнил образ большими очками. А когда шел на заседание парламента - расстегнул рубашку и продемонстрировал знак супермена на груди.

Как сообщал УНИАН, ранее Трюдо, известный своей любовью к оригинальным носкам, покорил соцсети очередной парой. На Bloomberg Global Business Forum в Нью-Йорке 20 сентября канадский премьер пришел в носках с Чубаккой.