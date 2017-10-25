Изрядно погоняла работников стадиона: белка вторглась на футбольное поле и стала популярной в Twitter (фото, видео)

12:31, 25 октября 2017
Курьёзы
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Зверушка повеселила болельщиков перед игрой.

Белка ворвалась на поле / фото twitter.com/ManCityRUl

Перед стартом матча 4-го раунда Кубка английской лиги между "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптоном" на поле выбежала белочка.

Пушистая гостья повеселила зрителей на "Етихад" и хорошенько погоняла работников стадиона, которые не могли поймать ее, передает Проспорт.

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Болельщики пошутили, что у белки фантастическая техника и "Сити" должен купить ее за 100 миллионов.

После этого перфоманса зверюшки в Twitter появился аккаунт Белка из "Етихад".


Как сообщал УНИАН, в августе во время бейсбольного матча между "Сент-Луис Кардиналс" и "Канзас Сити Роялс" на поле выбежал котенок, остановил игру и покусал стюарда.

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