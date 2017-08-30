Привлек слишком много внимания: турист, который заблудился, случайно поджег лес в Черногории
19:22, 30 августа 2017Курьёзы
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Путешественник из Польши потерялся в лесу на юге страны. Чтобы сообщить о себе, мужчина разжег костер, который вскоре вышел из-под контроля и охватил весь лес.
Турист случайно поджег лес в Черногории
Турист, который заблудился, случайно поджег лес в Черногории. Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Путешественник из Польши потерялся в лесу на юге страны. Чтобы сообщить о себе, мужчина разжег костер, который вскоре вышел из-под контроля и охватил весь лес.
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Туриста спасли местные охотники, а впоследствии - поляка задержала полиция.
Его обвиняют в том, что он подверг опасности жителей приближенных городов. Сейчас ликвидация пожара продолжается.
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