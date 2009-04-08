Литвин: если вы оптимисты - учите китайский язык

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН рекомендует студентам изучать китайский язык.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал сегодня, выступая перед студентами Полтавского университета потребительской кооперации.

По его словам, пока политики спорят, какой язык важнее и надо изучать, мировые тенденции сами дают ответ на этот вопрос.

"Если вы оптимисты, то изучайте китайский язык", - сказал В.ЛИТВИН.

Вместе с тем он раскритиковал политиков за незнание в полном объеме ни украинского, ни русского языков.

"Они ни тот язык не знают, ни тот", - считает спикер украинского парламента.