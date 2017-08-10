Житель Канады придумал делать мультфильмы из татуировок (видео)

Канадский татуировщик Филипп Берг создает из своих работ мультфильмы: художник набивает клиентам похожие татуировки, а затем фотографирует их и делает из них гифки.

Берг использует в своих работах героев ранних мультфильмов Уолта Диснея, а также эскизы тату-мастеров первой половины 20 века. Об этом сообщает "Медуза".