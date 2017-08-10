Житель Канады придумал делать мультфильмы из татуировок (видео)
18:39, 10 августа 2017Курьёзы
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Берг использует в своих работах героев ранних мультфильмов Уолта Диснея, а также эскизы тату-мастеров первой половины 20 века.
Берг использует в своих работах героев ранних мультфильмов Уолта Диснея / скриншот
Канадский татуировщик Филипп Берг создает из своих работ мультфильмы: художник набивает клиентам похожие татуировки, а затем фотографирует их и делает из них гифки.
Берг использует в своих работах героев ранних мультфильмов Уолта Диснея, а также эскизы тату-мастеров первой половины 20 века. Об этом сообщает "Медуза".
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