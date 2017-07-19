"Писатель-ударник": в Туркменистане книги президента начали вслух читать по ТВ (видео)

В Туркменистане книги авторства местного президента и по совместительству активного писателя Гурбангулы Бердымухамедова начали вслух читать по телевизору вместо развлекательных передач. Об этом идет речь в сюжете "Настоящего времени".

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"Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не только врач, спортсмен и музыкант, но и плодовитый писатель, написавший более 40 книг: о лекарственных растениях, лошадях, чае и "счастливой жизни", - отмечает издание.

Теперь книги президента с выражением читают по туркменскому телевидению вместо развлекательных передач.