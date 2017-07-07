Кенийский марафонец смог убежать от двух медведей во время тренировки в США
Мужчина столкнулся с хищниками, когда совершал традиционный забег на 18 миль (около 30 километров) возле дома в американском городе Оберн.
Кенийский марафонец Марубе Монинда убежал от двух черных медведей, встреченных им во время одной из тренировок.
Об этом сообщает Time.
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Мужчина столкнулся с хищниками, когда совершал традиционный забег на 18 миль (около 30 километров) возле дома в американском городе Оберн. «Я знаю инструкции, которые подойдут при встрече с медведем: опустить голову и лечь на землю, либо показаться больше. В тот момент я не вспомнил ни одну из них», - рассказал он.
«Я знал, что не могу забраться на дерево, потому что медведи могут залезть за мной. Единственное решение, которое пришло мне в голову — бежать», — добавил спортсмен.
Монинда развернулся и направился к одному из соседских домов. Он забежал на его веранду, а когда обернулся, звери скрылись.
Кениец неоднократно участвовал в марафонах и полумарафонах на территории США. Он трижды выигрывал соревнования в Санта-Барбаре.