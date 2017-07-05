Премьер-министр Франции при вступлении в должность назвал себя президентом

Новый премьер-министр Франции Эдуар Филипп на встрече с депутатами национального собрания оговорился, назвав себя президентом Франции.

Об этом сообщает BFM TV.

Читайте такжеВзгляд The Guardian на Макрона: прогрессивный и проевропейский. Чему не стоит завидовать?

Один из депутатов первым взял слово и обратился к Филиппу, отметив, что тот вступает в должность в непростое время. Премьер начал отвечать ему, но оговорился в середине речи.

«Вы, господин депутат, опасаетесь, что я, как прези... Простите, как премьер-министр», - сказал Филипп.

Впоследствии он отметил, что правительство справится со всеми задачами.

Накануне парламент Франции выразил доверие новому правительству.