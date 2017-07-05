Премьер-министр Франции при вступлении в должность назвал себя президентом
Один из депутатов первым взял слово и обратился к Филиппу, отметив, что тот вступает в должность в непростое время.
Новый премьер-министр Франции Эдуар Филипп на встрече с депутатами национального собрания оговорился, назвав себя президентом Франции.
Об этом сообщает BFM TV.
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Один из депутатов первым взял слово и обратился к Филиппу, отметив, что тот вступает в должность в непростое время. Премьер начал отвечать ему, но оговорился в середине речи.
«Вы, господин депутат, опасаетесь, что я, как прези... Простите, как премьер-министр», - сказал Филипп.
Впоследствии он отметил, что правительство справится со всеми задачами.
Накануне парламент Франции выразил доверие новому правительству.
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