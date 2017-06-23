На королевских конных скачках драка джентльменов сбила с ног леди (видео)

Лошадиные скачки в Аскоте, куда ежегодно заезжает сама Елизавета II, прославились в этом году не только безумными шляпками. Уже несколько часов пользователи обсуждают драку, которая произошла на поляне между джентльменами и даже леди, сообщает ТСН.

Что стало причиной конфликта, свидетель, который заснял все на телефон, не сообщил.