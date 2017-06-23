На королевских конных скачках драка джентльменов сбила с ног леди (видео)
18:57, 23 июня 2017Курьёзы
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Что послужило причиной конфликта - неизвестно.
Кадр из видео ТСН
Лошадиные скачки в Аскоте, куда ежегодно заезжает сама Елизавета II, прославились в этом году не только безумными шляпками. Уже несколько часов пользователи обсуждают драку, которая произошла на поляне между джентльменами и даже леди, сообщает ТСН.
Что стало причиной конфликта, свидетель, который заснял все на телефон, не сообщил.
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