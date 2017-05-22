В России суд решил проверить, не врет ли Apple относительно объема памяти в iPhone

В России Московский суд проверит компанию Apple по лжи относительно объема памяти в iPhone. Суд даже назначил соответствующую экспертизу, сообщают "РИА Новости".

Экспертизу суд назначил после того, как один из российских пользователей обвинил американскую корпорацию в обмане относительно объема памяти смартфона.

Истец уверяет, что он приобрел iPhone 6s на 16 Гб, но потом будтобы обнаружил, что объем памяти смартфона составляет 11 ГБ. Следовательно, россиянин требует вернуть потраченные на смартфон деньги – 54 тысячи рублей и еще 45 тысяч рублей – в качестве компенсации на судебный процесс.

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«Суд назначает по делу судебную товароведческую экспертизу смартфона», - отметила судья.

Издание пишет, что мужчина уже не впервые судится с Apple: ранее он просил Басманный суд Москвы обязать компанию открыть в России единый сервисный центр, в котором будет ремонтироваться ее продукция, однако суд оставил его иск без удовлетворения.

В то же время по жалобе мужчины Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции.