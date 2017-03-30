Медведев посоветовал министру ставить себе будильники "в разные места" (видео)

После поездки в Арктику премьер-министр России Дмитрий Медведев проводил заседание правительства, на котором имел очень уставший вид.

Министр сельского хозяйства опоздал на него, за что нарвался на критику со стороны Медведева.

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"Это не значит, что на заседание правительства надо опаздывать. Мы вас ждали. Я вернулся вчера очень поздно, и я вот на месте был, а вас ждали. Нехорошо. Будильник себе ставьте в разные места", - сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путина, премьер-министр Дмитрий Медведев и другие российские чиновники совершили поездку на архипелаг Земля Франца-Иосифа, целью которой было показать роль России в арктическом регионе.