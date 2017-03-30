"Киев начал готовиться к Евровидению 20 лет назад": в сети появился альтернативный проморолик столицы (видео)

18:19, 30 марта 2017
Курьёзы
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Соцсети предложили достойную альтернативы презентационному ролику столичных властей к Евровидению.

Пользователи соцсетей наложили текст презентационного ролика столицы к Международному песенному конкурсу "Евровидение", который пройдет в Киеве в мае этого года, на видеоклип известного украинского эстрадного певца Павла Зиброва "Хрещатик", выпущенный еще в 1994 году.

Отметим, сам проморолик Киева к Евровидению-2017 вызвал неоднозначную реакцию среди украинцев. 

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Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине
Теги: #Евровидение2017#проморолик