"Киев начал готовиться к Евровидению 20 лет назад": в сети появился альтернативный проморолик столицы (видео)

Пользователи соцсетей наложили текст презентационного ролика столицы к Международному песенному конкурсу "Евровидение", который пройдет в Киеве в мае этого года, на видеоклип известного украинского эстрадного певца Павла Зиброва "Хрещатик", выпущенный еще в 1994 году.

Отметим, сам проморолик Киева к Евровидению-2017 вызвал неоднозначную реакцию среди украинцев.