В Испании родители-болельщики устроили массовую драку во время матча своих детей

На острове Мальорка родители 12-летних футболистов не сдержали эмоций и полезли с кулаками друг на друга, как сообщается в сюжете ТСН.

Все через разные взгляды на правила выполнения подката: по мнению одних, все было в рамках правил, другие говорили, что игрок сыграл грязно.

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В результате слова закончились быстро, и разговор перерос в массовую драку. Матери пытались пристыдить и успокоить мужчин, но также попали под горячую руку.

Как сообщал УНИАН, в городе Апатиты Мурманской области РФ правоохранителям пришлось разнимать массовую драку после того, как кто-то из сотрудников областной психиатрической больницы, которые проводили новогодний корпоратив, лопнул чужой шарик.