Австралийские велосипедисты проделали 202-километровый маршрут в виде козла

Группа велосипедистов в австралийском городе Перт проехала в течение восьми часов 202 километра по маршруту, из которого на карте в приложении Strava получилось изображение козла, сообщает ABC.net.au.

12 марта велосипедисты потратили на это 8 часов.

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"В Перте все катаются на велосипедах возле реки и вокруг холмов, это прекрасные места для езды, но интересно совершить и что-то другое", - рассказал репортеру один из велосипедистов.

По его словам, то, что они сделали - "просто веселый способ провести воскресенье". Велосипедисты решили нарисовать именно козла, потому что "он крутой".

После того, как маршрут был опубликован в Strava, его оценили велосипедисты со всего мира. Группа из Перта теперь планирует "нарисовать" таким же образом и других животных.