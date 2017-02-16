"Это что за покемон?": пользователи сети ломают голову в попытках угадать зверя на фото

17:24, 16 февраля 2017
Курьёзы
2895

Пользователи Twitter пытаются угадать, детеныш какого зверя изображен на фотографии.

twitter.com/lrnlrsn

Фото опубликованно редактором журнала GQ под ником Crooked Lauren.

«Медведь или собака?» - предложила она отгадать подписчикам.

Вопрос поставил микроблогеров в тупик. Мнения разделились. Часть читателей признается, что нельзя однозначно сказать, какое животное в кадре. Пользователи отметили, что щенков некоторых пород собак практически не отличить от молодых медвежат. К примеру, у маленьких поморских собак такие же круглые глаза и уши.

Читайте такжеМальчик "потроллил" Путина вопросом "Как там на Украине?" (видео)

Американский портал Buzzfeed попросил читателей высказать свое мнение по поводу. Более половины опрошенных (17,5 тысяч человек) уверены, а в том, что на фотографии медведь, убеждены 17 процентов (5,5 тысячи голосов). 29 процентов (почти 9,5 тысяч человек) ответили, что понятия не имеют, что это за зверек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #соцсети