Премьер Испании во время радиоэфира футбольного матча дал сыну подзатыльник

Как сообщает El Pais, это произошло во время футбольного матча между донецким "Шахтером" и мадридским Real, который глава правительства комментировал вместе с ведущим передачи Пако Гонсалесом, передает Lenta.ru.

Премьер, который дебютировал в качестве спортивного журналиста, взял с собой на эфир десятилетнего сына Хуана. В ходе программы Пако Гонсалес обратился к мальчику с вопросом о том, как тот относится к работе известного в стране спортивного комментатора Маноло Ламы, который озвучил видеоигру FIFA EA.

"Могло бы быть и лучше, если не сказать, что это полный мусор", - ответил Хуан, вызвав смех всех находившихся в студии, в том числе и отца. Однако, посмеявшись, Мариано Рахой все-таки пару раз дал сыну легких затрещин.