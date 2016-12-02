В США бобр пришел в магазин за новогодней елкой

По словам очевидцев, они застали бобра, когда он выбирал елку и интересовался подарочной упаковкой, которая продавалась со скидкой.

Об этом пишет "Медуза".

"Сержант Юнглинг получил необычный вызов после того, как подозреваемый, изображенный на фото, нанес ущерб продукции в магазине в Шарлотт Холл",- сказано в сообщени.

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Прибывшие на место полицейские и сотрудники службы по контролю животных забрали бобра. Животное накормили и выпустили обратно в лес.