В США бобр пришел в магазин за новогодней елкой
14:21, 02 декабря 2016Курьёзы
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В городе Шарлотт Холл (штат Мэриленд) в супермаркете обнаружили бобра, который находился в отделе с рождественскими елками и украшениями.
Бобер остановился на елке, которая продавалась со скидкой / twitter.com/firstsheriff
По словам очевидцев, они застали бобра, когда он выбирал елку и интересовался подарочной упаковкой, которая продавалась со скидкой.
Об этом пишет "Медуза".
"Сержант Юнглинг получил необычный вызов после того, как подозреваемый, изображенный на фото, нанес ущерб продукции в магазине в Шарлотт Холл",- сказано в сообщени.
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Прибывшие на место полицейские и сотрудники службы по контролю животных забрали бобра. Животное накормили и выпустили обратно в лес.
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