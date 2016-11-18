Мужчина, разбивший окно в киевском метро, спустя два месяца объявился и возместил ущерб

Мужчина, который разбил окно в вагоне метро, спустя два месяца возместил ущерб.

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Об этом сообщается на странице киевского метрополитена в Facebook. Администрация КП не ожидала, что виновник найдется.

"Помните это фото? Сегодня виновник заплатил ущерб. Сам. Мы до сих пор в приятном шоке", - говорится в сообщении.