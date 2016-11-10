Новую серию скандального мультсериала South Park пришлось срочно переделывать под Трампа (видео)
Создатели сатирического мультсериала South Park переписали новую серию мультфильма из-за победы Дональда Трампа на выборах президента США. В предыдущей, заранее заготовленной версии, в качестве президента фигурировала Хиллари Клинтон.
Премьера обновленной серии с Трампом в США состоится в четверг. Новое название серии - "Oh Jeez" ("О, боже"), сообщает Русская служба BBC.
Как сообщает портал Variety, серия довольно жестко высмеивает результаты прошедших выборов. В частности, отец одного из главных героев Рэнди Марш говорит в ней, что "мы узнали, что в США женщина может стать тем, кем пожелает, кроме президента".
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Мультфильм South Park всегда выделялся сатирой на острые политические темы. Так, в 2012 году в одном из эпизодов мультсериала появился персонаж Иисуса Христа в футболке с надписью Free Pussy Riot ("Свободу Pussy Riot"), а в 2010 году экстремисты угрожали авторам сериала из-за того, что в нем появился персонаж пророка Мохаммеда.
Oh Jeez...#SouthPark#TheMorningAfterpic.twitter.com/HRcUm9KxNf— South Park (@SouthPark) November 9, 2016