Новую серию скандального мультсериала South Park пришлось срочно переделывать под Трампа (видео)

Премьера обновленной серии с Трампом в США состоится в четверг. Новое название серии - "Oh Jeez" ("О, боже"), сообщает Русская служба BBC.

Как сообщает портал Variety, серия довольно жестко высмеивает результаты прошедших выборов. В частности, отец одного из главных героев Рэнди Марш говорит в ней, что "мы узнали, что в США женщина может стать тем, кем пожелает, кроме президента".

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Мультфильм South Park всегда выделялся сатирой на острые политические темы. Так, в 2012 году в одном из эпизодов мультсериала появился персонаж Иисуса Христа в футболке с надписью Free Pussy Riot ("Свободу Pussy Riot"), а в 2010 году экстремисты угрожали авторам сериала из-за того, что в нем появился персонаж пророка Мохаммеда.