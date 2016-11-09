"Пускай бабушка отдыхает": Жириновский признался в своей фобии Хиллари

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пускай бабушка Хиллари (Клинтон) отдыхает», - сказал он.

Жириновский также назвал желание спокойной жизни у граждан США, а также угрозы России войной со стороны Клинтон причинами победы миллиардера Дональда Трампа.

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Ранее сообщалось, что в Госдуме встретили аплодисментами победу Трампа на выборах в США.

Лидер ЛДПР также выразил надежду, что посол США в России Джон Теффт уедет из страны. "Он ненавидит Россию. Затихнет в Украине все, и с санкциями пойдет дело на снятие, и на Ближнем Востоке - все затихнет, и все человечество вздохнет", - подытожил Жириновский.