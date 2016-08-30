В Новой Зеландии расследуют исчезновение 500 коров

Пропажа была выявлена при пересчете коров, передает Би-би-си. При предыдущем подсчете в начале июля на ферме насчитывалось 1300 коров. Полиция предполагает, что кража осуществлялась поэтапно в течение этих двух месяцев.

Владелец фермы не дает комментариев по поводу инцидента. По предварительным подсчетам, его убыток может составить до $750 тыс.

Местные власти порекомендовали фермерам надежно укреплять границы своих владений и регулярно пересчитывать скот, чтобы избежать масштабных краж.

В Новой Зеландии насчитывается около 10 млн коров - почти вдвое больше, чем жителей страны. Стоимость одной коровы составляет около $1000.

Фермеры отмечают, что у каждой коровы на ухе имеется электронная бирка с номером, которую можно снять после кражи, однако продать корову без бирки будет непросто.