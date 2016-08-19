Горе-грабитель с двумя ноутбуками выпал из окна киевского офиса (фото)

В Киеве грабитель выпал из окна офиса с двумя украденными ноутбуками. Об этом сообщает пресс-служба столичнной полиции.

О грабителе сообщили медики. Прибыв на место происшествия полицейские увидели, что рядом с подозреваемым лежит пакет с ноутбуками. Грабитель признался в содеянном.

"Я умудрился открыть окно и взломать металлическую решетку. Потом влез в офис, взял 2 ноутбука, но не удержался и упал, когда пытался спуститься", - сказал он.

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У мужчины нашли предмет, похожий на складной нож. Подозреваемый не смог подняться самостоятельно - его госпитализировали с подозрением на перелом ноги.