Горе-грабитель с двумя ноутбуками выпал из окна киевского офиса (фото)
16:58, 19 августа 2016Курьёзы
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Подозреваемый не смог подняться самостоятельно - его госпитализировали с подозрением на перелом ноги.
Грабитель признался в содеянном / УНИАН
В Киеве грабитель выпал из окна офиса с двумя украденными ноутбуками. Об этом сообщает пресс-служба столичнной полиции.
О грабителе сообщили медики. Прибыв на место происшествия полицейские увидели, что рядом с подозреваемым лежит пакет с ноутбуками. Грабитель признался в содеянном.
"Я умудрился открыть окно и взломать металлическую решетку. Потом влез в офис, взял 2 ноутбука, но не удержался и упал, когда пытался спуститься", - сказал он.
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У мужчины нашли предмет, похожий на складной нож. Подозреваемый не смог подняться самостоятельно - его госпитализировали с подозрением на перелом ноги.
Фото: НПУ
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