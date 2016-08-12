"Крымская "белочка": американский дальнобойщик спел об "украинских диверсантах" в Крыму (видео)

На этот раз он посвятил ее событиям в Крыму. Называется она "Крымская "белочка".

Видео он опубликовал на своем YouTube-канале.

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Стоит отметить, что песня посвящена заявлению Федеральной службы безопасности России о задержании "украинских диверсантов" в оккупированном Крыму.

Ниже приводим полный текст песни на языке оригинала:

Неспокойно на границе с Крымом,

А в Крыму вообще идёт война

ФСБ с противником незримым

После дозы крымского вина!

Но случилась передозировка.

Два чекиста вусмерть упились.

Их начальство для перестраховки

Доложило, что враги нашлись!

Мол, враги в оранжевой палатке

Ночевали пять ночей подряд,

На шестую в скоротечной схватке

Был пленён тот вражеский отряд.

В том отряде покемонов с двадцать,

Восемь негров и один Панов.

Можно, если часто напиваться,

Наловить летающих слонов.

Неспокойно на границе с Крымом,

И в Крыму давно идёт война

ФСБ с противником незримым,

А заодно – с запасами вина.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществление терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.