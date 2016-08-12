"Крымская "белочка": американский дальнобойщик спел об "украинских диверсантах" в Крыму (видео)
Американский дальнобойщик украинского происхождения Вадим Дубовский записал новую песню.
На этот раз он посвятил ее событиям в Крыму. Называется она "Крымская "белочка".
Видео он опубликовал на своем YouTube-канале.
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Стоит отметить, что песня посвящена заявлению Федеральной службы безопасности России о задержании "украинских диверсантов" в оккупированном Крыму.
Ниже приводим полный текст песни на языке оригинала:
Неспокойно на границе с Крымом,
А в Крыму вообще идёт война
ФСБ с противником незримым
После дозы крымского вина!
Но случилась передозировка.
Два чекиста вусмерть упились.
Их начальство для перестраховки
Доложило, что враги нашлись!
Мол, враги в оранжевой палатке
Ночевали пять ночей подряд,
На шестую в скоротечной схватке
Был пленён тот вражеский отряд.
В том отряде покемонов с двадцать,
Восемь негров и один Панов.
Можно, если часто напиваться,
Наловить летающих слонов.
Неспокойно на границе с Крымом,
И в Крыму давно идёт война
ФСБ с противником незримым,
А заодно – с запасами вина.
Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществление терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.