В Сингапуре уволили "шутника", раскритиковавшего в соцсети недоступность игры про покемона

Об этом пишет Русская служба BBC.

Сонни Труйен написал на своей странице в соцсети, что Сингапур является недостойным местом для жизни, потому что в стране недоступна эта игра для смартфонов.

Он также отметил, что в Сингапуре много глупых людей и что интеллектуальный уровень сингапурцев упадет, если он покинет страну.

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Коллеги Труйена сообщили его работодателю об оскорбительных комментариях, после чего он был уволен, а руководство компании 99.co принесло извинения за посты своего работника.

"Мы достойная сингапурская компания и мы не одобряем такого языка и такого поведения, поэтому мы расторгли его контракт, как только об инциденте стало известно", - заявил глава компании Дариус Ченг.

Сам Труйен в беседе с изданием Mashable признал, что совершил большую ошибку, однако отметил, что очень расстроен тем, что ему не дали никакой возможности загладить свою вину.

Сонни Труйен - не первый иностранец, уволенный сингапурской компанией из-за комментариев в соцсетях.

В 2014 году британский банкир Антон Кейси потерял работу, после того как пожаловался на неудобства транспортной системы Сингапура на портале YouTube.