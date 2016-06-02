Twitter разблокировал страницы-пародии на Путина и Лаврова

В числе разблокированных спустя один день аккаунтов были Darth Putin (@DarthPutinKGB), пародирующий российского президента Владимира Путина, с более чем 60 тыс. подписчиков, @SovietSergey (чуть более 1 тыс. подписчиков; отсыл к главе российского МИД Сергея Лаврова), @AmbYakovenkoNo (740 читателей; отсыл к российскому послу в Великобритании Александру Яковенко), @RusEmbassyNot (около 1,5 тыс. подписчиков; пародийный аккаунт российского посольства в Великобритании) и Soviet РоссиЯ (@Russia__Not; 680 читателей), который именует себя "неофициальным твиттером Советской России", передает РБК.

The boss is back. @DarthPutinKGB — Soviet Sergey (@SovietSergey) June 1, 2016

Указанные пять аккаунтов 31 мая были заблокированы. Блокировка микроблогов стала "дальнейшей экспансией" российской "кампании по дезинформации", говорится в материале на сайте издания Financial Times.

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Причину блокировки аккаунтов представители Twitter комментировать отказались.

В МИД России и Роскомандзоре заявили журналистам, что не имеют к блокировке аккаунтов никакого отношения. В МИД уточнили, что регулярно обращаются в администрацию всех соцсетей в установленном порядке "по многим аккаунтам".