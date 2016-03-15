Сторож в Сочи забрал на дачу стул с "заначкой" директора в €100 тысяч

Сам сотрудник и не подозревал о том, что в нем зашита такая сумма, передает "Вести.ru".

Отмечается, что пропажу обнаружили недавно, когда стали готовить пансионат к открытию, поскольку начинается курортный сезон. Когда стали доставать мебель, убранную на зиму на склады, выяснилось, что не хватает нескольких стульев.

Тогда директор санатория и начал активные поиски пропажи. Он не стал обращаться в правоохранительные органы, решил попробовать частным образом расследовать это происшествие.

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Благодаря тому, что несколько сотрудников пансионата прошли проверку на детекторе лжи, удалось найти того сотрудника, который забрал себе на дачу несколько стульев.

"Полиграфист сам удивился, когда узнал о том, что речь будет идти о старых стульях, но директор санатория настаивал на этом и затем честно оплатил услуги полиграфиста, оператора детектора лжи. В итоге выяснилось, что один из сторожей забрал эти стулья к себе на дачу", - говорится в сообщении.

Сейчас стулья уже возвращены владельцу, а дальнейшая судьба "заначки" неизвестна.