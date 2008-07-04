В Австралии вино стало стоить дешевле воды

К радости покупателей бутылку «Шираза» или «Шардоне» во всех магазинах одного из крупнейших поставщиков ликероводочной продукции на местный рынок «Dan Murphy» теперь можно приобрести лишь за два австралийских доллара (около 1,9 доллара США).

Защитники здорового образа жизни забили тревогу, полагая, что правительство должно принять решение о введении ценового минимума на такого рода продукцию. По словам директора Фонда борьбы с алкоголизмом Джефа Манро, подобная ситуация провоцирует рост числа пьющих людей.

В конце апреля правительство страны удвоило акцизный сбор на слабоалкогольные напитки, более известные как «алкопопс», что повысило их стоимость. Однако более высокое по концентрации алкоголя вино (в среднем 13%) оказалось теперь в выигрышной позиции по ценовому признаку и содержанию «градусов».

Газета.ру