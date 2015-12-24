Россияне назвали Донцову писателем года

Так, определяя писателя года, россияне отметили на первом месте российскую писательницу "иронических детективов" Дарью Донцову, говорится в результатах опроса, опубликованных на официальном сайте ВЦИОМ.

Читайте такжеВвести официальную молитву "О Путине": россияне просят скорее причислить своего президента к лику святых

«Труднее всего…было выбрать писателя года: ответы по всем персонам находятся на уровне ниже статистической погрешности: так, Дарью Донцову отметили 3% опрошенных, Захара Прилепина – 2%, остальных – 1% или менее», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что наибольшей популярностью среди посетителей московских библиотек пользовалась книга Захара Прилепина «Обитель», сообщает РИА Новости.