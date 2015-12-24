Россияне назвали Донцову писателем года
Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал данные итогового за 2015 год опроса россиян.
Так, определяя писателя года, россияне отметили на первом месте российскую писательницу "иронических детективов" Дарью Донцову, говорится в результатах опроса, опубликованных на официальном сайте ВЦИОМ.
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«Труднее всего…было выбрать писателя года: ответы по всем персонам находятся на уровне ниже статистической погрешности: так, Дарью Донцову отметили 3% опрошенных, Захара Прилепина – 2%, остальных – 1% или менее», - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что наибольшей популярностью среди посетителей московских библиотек пользовалась книга Захара Прилепина «Обитель», сообщает РИА Новости.