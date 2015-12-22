В Великобритании пенсионерка, застряв на четыре дня в туалете, связала внуку шарф

Сообщается, что инцидент произошел в городе Филикстоу в английском графстве Суффолк.

Пенсионерка пошла в магазин за покупками и решила там зайти в туалет. Когда она оказалась в уборной, дверь захлопнулась, пишет Daily Express.

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Женщина не могла выбраться из-за неисправности двери, и просидела в кабинке четыре дня. Все это время женщина питалась леденцами, которые у нее были с собой, грелась сушилкой для рук, а спала на собственном пальто. Все это время Глэдис вязала шарф для внучки из пряжи, которую она купила накануне.

На крики старушки никто не отреагировал, а мобильного телефона у нее не было, поэтому она вынуждена была ждать, когда кто-нибудь попробует войти в туалет.

«Я била по стенам и двери, кричала, но никто меня не слышал. Хорошо, что я как раз прошлась по магазинам и приобрела новый клубок ниток из шерсти розового цвета. За это время я связала шарф в подарок на Рождество одному из моих внуков», — сказала Филлипс.