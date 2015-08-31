Немецкий самолет вынужденно сел в Денвере из-за скандала вокруг кота

Как оказалось, одна из пассажирок пронесла животное во время посадки в Лас-Вегасе в своей сумке, а не специальном контейнере для перевозки, сообщает avianews.com со ссылкой на телеканал ABC.

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После того, как это обнаружил экипаж самолета, он поместил кота в туалет, однако произошедшее вывело из себя владелицу питомца.

"Она сказала, что является частью мафии, и что мафия следует за ней по всему миру. И она способна разбить авиалайнер в случае необходимости, если не сможет видеть своего кота", - рассказала о произошедшем другая пассажирка рейса Дашенко Гиральдо.

В Денвере владелицу кота высадили из авиалайнера, однако в ФБР сообщили, что не предъявили ей обвинения. Оставшиеся на борту пассажиры смогли вылететь во Франкфурт, куда первоначально и направлялся самолет, только на следующий день.