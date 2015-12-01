Президент Мавритании от скуки приказал остановить матч и провести серию пенальти

На 63-й минуте встречи при счете 1:1 присутствовавший на поединке глава государства посчитал, что игра стала слишком скучной, и приказал командам досрочно начать серию пенальти. В итоге победу в Суперкубке праздновали футболисты Тевраг-Зейны, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bleacher Report.

"Мы все много раз видели скучные футбольные матчи и мечтали, чтобы они поскорее закончились, но лишь у немногих есть возможность как-то повлиять на это", - так Мохамед Ульд Абдель Азиз объяснил свое решение.

Источник отмечает, что футбольная ассоциация страны постаралась оправдаться и опровергла вмешательство главы государства в ход поединка. По словам спортивных чиновников, досрочное прекращение встречи было связано с "организационными вопросами", а решение принималось при участии главных тренеров и президентов обоих клубов.