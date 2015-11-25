Финны установили предупреждающий дорожный знак о людях с гаджетами

На красно-желтом треугольнике изображены фигуры, шагающие с телефоном в руках. Знак появился в одном из центральных районов города Мунккиниеми, передает Lenta.ru. Обозначение подписано Mobile people (Люди с мобильниками). Его придумала креативная команда Якоба Сэмплера и Эмиля Тиисманна после того, как первый из них попал под машину. Причиной инцидента стало то, что Якоб Сэмплер был сосредоточен на своем смартфоне.

По его словам, один из предпринимателей хотел предупредить пешеходов об опасности, которой они себя подвергают, обращая внимание на мобильные устройства во время ходьбы.

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Кто установил дорожный знак, неизвестно. Он расположен на частной территории, поэтому власти города не могут его убрать.

Ранее в ноябре в Стокгольме появились дорожные знаки, предупреждающие о пользователях смартфонов, отвлеченных на свои телефоны. Представители пресс-службы департамента транспорта города сообщили, что неофициальные знаки придется снять.

В сентябре 2014 года в Китае власти создали пешеходную дорожку, выделенную специально для людей с телефонами. На тротуар была нанесена разметка с направлением движения, чтобы горожане, постоянно смотрящие в экраны своих гаджетов, лучше ориентировались.