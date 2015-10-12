Установлен рекорд по массовому вою в человеческом исполнении

Коллективное завывание, в котором приняли участие 464 человека, проходило в тематическом развлекательном комплексе Howl и было приурочено к открытию данного заведения накануне Хеллоуина, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Metro.

Участники рекордной попытки выли как волки в течение требуемой одной минуты.

Предыдущее аналогичное достижение было зарегистрировано в США в 2013 году. Тогда в установлении рекорда участвовали 296 студентов Университета Сент-Клауд.