Установлен рекорд по массовому вою в человеческом исполнении
20:00, 12 октября 2015Курьёзы
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В британском городе Лейтон-Баззард установили новый мировой рекорд по массовому волчьему вою в человеческом исполнении.
Участники рекордной попытки выли как волки в течение минуты / Фото: Tulleys The Howl Scream Park
Коллективное завывание, в котором приняли участие 464 человека, проходило в тематическом развлекательном комплексе Howl и было приурочено к открытию данного заведения накануне Хеллоуина, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Metro.
Участники рекордной попытки выли как волки в течение требуемой одной минуты.
Предыдущее аналогичное достижение было зарегистрировано в США в 2013 году. Тогда в установлении рекорда участвовали 296 студентов Университета Сент-Клауд.
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