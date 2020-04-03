На карантине не выдерживают даже пернатые: в Хорватии попугай сбежал из квартиры и отказывался возвращаться (видео)

Пожарные и работники местного зоопарка час ловили пернатого нарушителя.

6-летний попугай по имени Джек из Загреба нагло сбежал из окна квартиры во время карантина.

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Как говорится в сюжете ТСН, пожарные и работники местного зоопарка час ловили нарушителя, с дерева снимали с помощью крана.

Чтобы поймать пернатого нарушителя, хозяину самому пришлось нарушить условия карантина и изрядно побегать за ним по улице. Попугай Джек категорически не хотел возвращаться домой, поэтому мужчина вызвал коммунальные службы.

Пожарные и работники местного зоопарка час ловили нарушителя – с дерева снимали с помощью крана.

Теперь попугай дома, а его владелец обещает тщательно следить за своим любимцем во время карантина.