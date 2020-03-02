Житель Тернополя «поднял на уши» экстренные службы из-за «коронавируса» у кума

Мужчина совершил такой поступок, чтобы заставить медиков «скорой» прибыть на его вызов.

Житель Тернополя, не дождавшись приезда «скорой», сделал ложное сообщение о коронавирусе у соседа.

Как проинформировали УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, в субботу, 29 февраля, к правоохранителям поступило сообщение от жителя Тернополя о том, что его знакомый контактировал с гражданами из Китая и теперь с температурой находится дома, подвергая опасности соседей.

Следственно-оперативная группа Тернопольского отдела полиции выехала по указанному адресу, однако двери квартиры, номер которой назвал звонивший человек, никто не открыл.

Отмечается, что на следующий день полицейским удалось разыскать владельца.

«Взглянув на номер, с которого был осуществлен вызов, человек узнал контактные данные своего кума, который живет с ним в одном доме, но в другой квартире», - говорится в сообщении.

После визита правоохранителей 41-летний мужчина объяснил, что позвонил в полицию и сообщил о якобы больном соседе, поскольку перед этим работники скорой помощи отказались приезжать на его вызов.

По словам мужчины, ему стало плохо из-за резкого повышения давления, и он пытался вызвать «скорую». Однако медики ответили ему, что не приедут, поскольку с таким диагнозом нужно обращаться к участковому врачу.

По информации ведомства, после этого разъяренный мужчина позвонил в полицию и сообщил о якобы инфицированном коронавирусом соседе, а затем и в «скорую», рассказав ту же историю, чтобы они все-таки приехали.

На злоумышленника составлен протокол по ст. 183 КУАП (заведомо ложный вызов специальных служб), за что законом предусмотрено наказание в виде штрафа от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Заведующая инфекционным отделением городской детской больницы Ольга Дывоняк сегодня во время пресс-конференции призвала жителей города не использовать коронавирус для шуток и ложных сообщений.

«Люди, которые это делают, не задумываются, какой ресурс привлекается. Из-за сообщения о том, что у соседа коронавирус, были задействованы медицинские работники, экстренная медицинская помощь, лабораторный центр, полиция, спасатели. Сколько эмоционального здоровья потеряно. Стресс получил и человек, к которому вызвали... Призываю не делать подобных глупостей», - сказала Дывоняк.