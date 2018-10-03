Толстый кот превратился в атлета и покорил сеть (фото)

Фото кота завоевало множество положительных реакций и комментариев.

Пользователь сети поделился успехами своего кота, который значительно похудел.

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Он опубликовал на портале Reddit фотографию животного "до" и "после". Снимок быстро выбился в топ ресурса.

"Хорошая потеря веса", "Ваш ветеринар, наверное, очень горд!", "Похоже, он работал на фейсконтроле в ночном клубе", "Выглядит здорово", "А ты бы смог?", - пишут в комментариях.

Ранее кот польского историка и публициста Ежи Таргальского ворвался в политическое интервью и стал героем сети.