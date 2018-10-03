цей матеріал доступний українською

Толстый кот превратился в атлета и покорил сеть (фото)

14:24, 03 октября 2018
Курьёзы
1208 0
Кот покорил пользователей сети / фото reddit.com

Читайте такжеПес спас кота от драки и стал звездой сети (видео)

Он опубликовал на портале Reddit фотографию животного "до" и "после". Снимок быстро выбился в топ ресурса. 

"Хорошая потеря веса",  "Ваш ветеринар, наверное, очень горд!", "Похоже, он работал на фейсконтроле в ночном клубе", "Выглядит здорово", "А ты бы смог?", - пишут в комментариях.

Ранее кот польского историка и публициста Ежи Таргальского ворвался в политическое интервью и стал героем сети.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #кот#сеть