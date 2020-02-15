Холостяк из США пообещал $25 тысяч за знакомство с женщиной мечты (фото)

Самое главное требование к девушке - любовь к собакам.

Американец из штата Канзас Джефф Гебхарт пообещал заплатить 25 тысяч долларов тому, кто познакомит его с женщиной мечты.

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Об этом сообщает kctv5.

47-летний Гебхарт обратился к психологам, чтобы они составили для него анкету для кандидаток на роль идеальной жены. Тому, кто подберет ему женщину, отвечающую требования анкеты, он заплатит 25 тыс. Такую же сумму американец отправит местному приюту для собак.

"Просто я устал от знакомств по интернету и бессмысленных свиданий, поэтому решил прибегнуть к знакомству таким способом. Моему потраченному времени на поиски девушки и страданиям, которые я испытал при этом, безусловно, можно найти денежный эквивалент, впрочем, примерно, такую же сумму я бы потратил на свидания", - заявил Джефф Гебхарт.