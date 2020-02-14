В польском Сейме депутат несколько раз подряд показала оппонентам неприличный жест (видео)

Инцидент произошел после того, как в Сейме проголосовали за финансирование государственных медиа.

В Польше депутат правящей партии «Право и справедливость» Йоанна Лихоцка во время заседания Сейма показала средний палец оппозиционным политикам. Позже она объяснила, что такой жест показала случайно.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Инцидент произошел после того, как в Сейме проголосовали за финансирование государственных СМИ. На их поддержку должны выделить 2 миллиарда злотых (более $510 млн). Но оппозиция требовала, чтобы средства выделили на здравоохранение.

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Камеры зафиксировали, как Йоанна Лихоцка показывает оппозиционным депутатам средний палец.

Позже депутат сказала, что не показывала неприличный жест.

«Если бы я хотела показать средний палец «Гражданской платформе» (оппозиционная партия — ред.), я бы это сделала. Я дважды энергично потерла под глазом, потому что нервничала. Больше ничего», — написала Лихоцка.

Впрочем, оппозиционные депутаты считают, что политик должна извиниться.