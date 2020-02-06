Глюк в матрице: в сети обсуждают птицу, неподвижно застывшую в небе (видео)
10:44, 06 февраля 2020Курьёзы
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Специалисты утверждают, что птица может оставаться неподвижной в воздухе, если летит против ветра со скоростью, равной скорости ветра.
Клюв птицы все-таки двигался / скриншот из видео
Неподвижно застывшая в небе птица поставила в тупик пользователей сети.
Видео опубликовала жительница американского штата Нью-Мексико Кэйлин Боумен на своей странице в соцсети Facebook.
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Семья утром ехала на машине в школу, когда дочка Кэйлин Лилли вдруг сказала: «Посмотрите, та птица замерзла!».
По утверждению Боуман, птица зависла совершенно неподвижно, в то же время клюв птицы все-таки двигался.
По данным издания Daily Star, в этот день температура в городе Галлап опустилась до 15 градусов мороза.
«Глюк в матрице», - шутили в комментариях.
Специалисты же утверждают, что птица может оставаться неподвижной в воздухе, если летит против ветра со скоростью, равной скорости ветра.
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