В Австралии женщина умерла во время конкурса по поеданию бисквитов (видео)

Одной из участниц конкурса стало плохо прямо на сцене.

В Австралии во время конкурса по поеданию десертов погибла женщина.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеК яхте путешественников прибило 500 кг наркотиков (фото)

Соревнования организовал местный отель по случаю национального праздника. Участники конкурса ели на скорость ламингтоны – традиционные местные бисквиты в шоколаде и кокосовой стружке.

Одной из женщин стало плохо прямо на сцене. Ей успели вызвать медиков, однако помочь участнице конкурса врачи не смогли.

Имя женщины не разглашают, известно лишь, что ей было 60 лет.

Как сообщал УНИАН, в австралийской Канберре маленький поссум пробрался в кабинет национального университета и перевернул там все вверх дном.